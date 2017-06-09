"CEZAEVİNE GİTMEK İSTİYORUM!"

Gamze PİR BAYKUR

İnönü köyünde faaliyet gösteren ve dayısına ait olan “İnönü Market” isimli işyerine tek başına iki kez, bir kez de arkadaşı E.T ile birlikte girerek para, içki ve kola sirkat eden H.Ö ve suç ortağı E.T tutuklandı. “Bina açma”, “Sirkat” ve “Kasti hasar” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılar aleyhine 1’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Suçlarını kabul ettiler…

Meselenin tahkikat memuru Polis Çavuşu Erdal Dal, zanlı H.Ö’nün 2017 yılı Şubat ayı içerisinde İbrahim Özşen’e ait “İnönü Market” isimli işyerinin kasasından 400 TL, 2017 yılı Mart ayı içerisinde ise yine İbrahim Özşen’e ait iş yerinin ambarı içerisinden 12 şişe içki çaldığını açıkladı.

Yine zanlının 2017 yılı Mayıs ayı içerisinde zanlı E.T ile birlikte ayni ambarın camını kırarak içeriden 30 kasa olmak üzere 720 adet teneke kola sirkat ettiklerini açıklayan Dal, 7 Haziran tarihinde olayla ilgili olarak polise şikayet geldiğini ve ayni gün zanlıların tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Dal, zanlıların suçlarını kabul ettiğini belirterek, sirkat ettikleri kolaları taşıdıkları HV 904 plakalı aracın da bulunarak emare alındığını söyledi. Zanlılar aleyhine yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Dal, her 2 zanlının da 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Zanlı H.Ö: “Cezaevine gitmek istiyorum…”

Mahkemede söz alan zanlı H.Ö, işlediği suçtan dolayı pişman olduğunu söyleyerek sirkat ettiği kolaların ailesine ait olduğunu ve ailesinin marketinde çalıştığını ileri sürdü. Zanlı mahkemede cezaevine gitmek istediğini de söyledi. Zanlının ardından mahkemede söz alan zanlı E.T ise 30 kasa değil 10 kasa kola çaldığını iddia etti.

Bugün yeniden mahkemeye çıkarılacaklar…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlıların tahkikat maksatları bakımından 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

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