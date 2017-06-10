CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER!

Mağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve cinsel gücü artırıcı jel ile yakalanan 3 zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu ele geçirilen toplam 1214 adet extacy hap, 101.5gr Kokain, 2 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve toplam 336 adet Kamagra marka cinsel gücü artırıcı jel ile yakalanan zanlılar D.G, M.S ve E.D dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali”, “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme”, “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “İlaç ve eczacılık yasasına aykırı harekette bulunma” suçlarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlılar davaları mahkemece görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildiler.

Tahkikata etki etme olasılıkları yok…

Meselenin tahkikat memuru Özgür Biçenleroğlu, 2 Haziran tarihinde alınan bir bilgide Mağusa’da faaliyet gösteren bir iş yerinin erkekler tuvaletinde, içerisinde uyuşturucu olduğundan şüphelenilen 2 adet poşet bulunduğunun öğrenilmesi üzerine konu iş yerine gidilerek arama yapıldığını belirtti. Konu işyerinin tuvaletinde yapılan kontrolde Extacy türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 959 adet hap ve 100 gr Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıklayan Biçenleroğlu, yapılan kamera görüntüleri incelemesi ve soruşturma neticesinde şüpheli olarak görülen zanlıların konu iş yeri girişinde tespit edilerek alıkonulduğunu belirtti.

Tutuklu yargılanacaklar…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlıların davaları mahkemece görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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