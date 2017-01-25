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CEZASINI 3 YILA YÜKSELTTİ

CEZASINI 3 YILA YÜKSELTTİ

Cezasını 3 yıla yükseltti

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Mağusa’da 2015 yılı Ekim ayı içerisinde Mustafa Kemal Bulvarı’nda yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 79 yaşındaki Fezile Balçıner’ e kullanımındaki FD 181 plakalı araç ile çarparak Balçıner’in ölümüne neden olan ve 9 ay hapse mahkum edilen Çağrı Ülker'in cezası İstanaf mahkemesi  3 yıla yükseltti.

 

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