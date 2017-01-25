CEZASINI 3 YILA YÜKSELTTİ

Mağusa’da 2015 yılı Ekim ayı içerisinde Mustafa Kemal Bulvarı’nda yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 79 yaşındaki Fezile Balçıner’ e kullanımındaki FD 181 plakalı araç ile çarparak Balçıner’in ölümüne neden olan ve 9 ay hapse mahkum edilen Çağrı Ülker'in cezası İstanaf mahkemesi 3 yıla yükseltti.