CEZAYI YANLIŞ ANLADI, FENALIK GEÇİRDİ!

Emine UYSAL

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, havaalanında bir buçuk gram uyuşturucuyla yakalanan ve cezaevinde 45 gündür hükümsüz tutuklu olan sanığın yattığı sürenin yeterli olduğuna kanaat getirdi ve 40 gün hapis cezası verdi. Yattığı cezayla çıkacak olan ancak 40 gün daha hapis yatacağını sanan Hasan Ünver, fenalık geçirdi. Ayakları yerden kesilen Ünver, sanık kutusunda kısa bir süre kendine gelemedi. Yattığı sürenin cezasından sayılacağını ve serbest bırakılacağını öğrenen Ünver daha sonra büyük mutluluk yaşadı.

“Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlamasıyla itham edilen sanık Hasan Ünver, suçunu kabul edip, “Bilgisayar teknisyeniyim. İş bulmak ve gezmek için gelmiştim. Özür dilerim” dedi.

Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Gökan Asafoğulları, Meltem Dündar'dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanığı suçlu bulup mahkum ettiğini açıkladı.

Dava kararını okuyan Yargıç Gökan Asafoğulları, sanığın mahkum olduğunu suçun mevzuatta uzun süreli hapislik cezası öngören çok ciddi ve yaygın suçlardan olduğuna vurgu yaparak, uyuşturucu suçu işleyenlere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine işaret etti.

Sanığın tasarruf ettiği 1 gram 581 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin cüzi bir miktar olduğuna değinen Asafoğulları, sanığın ülkesinden uzakta, 45 gündür cezaevinde hürriyetinden yoksun olduğunu ve bu sürenin yeterli olduğuna karar verdiklerini belirtti.

Yargıç Gökan Asafoğulları, sanığı suçlu bulup mahkum ettikleri davalardan 40 gün hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

Kıbrıs