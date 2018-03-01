İngiliz reality şov yıldızı Chloe Goodman Kıbrıs'ta tatilde görüntülendi. Yazı erken getiren ünlü yıldızın plajda çekilen fotoğrafları nefes kesti

İngiliz reality şov yıldızı Chloe Goodman, ülkesindeki aşırı soğuk ve karlı havadan kaçıp tatil yapmak için Kıbrıs'a geldi. Plajda görüntülenen Chloe Goodman'ın verdiği pozlar nefesler kesti.