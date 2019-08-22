Chloe Loughnan: Aklını kaybedersin!

Kısa süre önce şarkıcı Serdar Ortaç ile boşanan model Chloe Loughnan'ın paylaşımı kafa karıştırdı.

Chloe Loughnan, sosyal medya hesabından çok konuşulacak paylaşıma imza attı. İrlandalı modelin, kahve içerken çektirdiği fotoğrafa, "Beni anlamaya çalışsan kendi aklını kaybedersin" notunu düşmesi, kafaları karıştırdı.