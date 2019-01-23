Cici anne iş başında!

Önceki gün 55. yaşını kutlayan Kaya Çilingiroğlu'nun kendisinden 17 yaş küçük aşkı Seda Sevin ile kızı Zehra'nın yakınlığı dikkat çekti.

Kaya Çilingiroğlu, önceki gün 55. yaşını kutladı. Kaya Çilingiroğlu'nun sevgilisi Seda Sevin'in düzenlediği partide Çilingiroğlu'nun kızı Zehra da vardı. Zehra ile Seda Seven'in samimiyeti dikkat çekti.

'SİZ FERAYE'Yİ NEREDEN BİLİYORSUNUZ?'

Kaya Çilingiroğlu ilk evliliğini Ayşem Saraçoğlu, ikinci evliliğini Hülya Avşar, üçüncüsünü de Feraye Tanyolaç ile yapmıştı.

Bir gece gazeteciler Kaya Çilingiroğlu'na "Ferrari'niz hayırlı olsun" der. Kaya Çilingiroğlu ise yanlış anlayıp "Siz Feraye'yi nereden biliyorsunuz?" diye cevap verir. Ve o an Çilingiroğlu'nun eşi Hülya Avşar'ı Feraye Tanyolaç ile aldattığı ortaya çıkar. Hülya Avşar hemen boşanır. Kaya Çilingiroğlu Feraye ile evlenir ama onların evliliği de fazla uzun sürmez.