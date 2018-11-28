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'Cicişler' gözaltına alındı!

'Cicişler' gözaltına alındı!

'Cicişler' gözaltına alındı!

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Kamuoyunda 'Cicişler' olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ersoy kardeşleri Etiler'de gözaltına aldı. 

Esra Ersoy'a 'uyuşturucuya özendirmek' , Ceyda Ersoy'a ise 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

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