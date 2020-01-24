CİDDİ ŞEKİLDE DARP EDİP ARACINI SİRKAT ETMİŞTİ...

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Pile-Beyarmudu arasındaki İngiliz Üsler Bölgesinde Alexandros Georgiou’yu ciddi şekilde darp ederek aracını sirkat eden zanlı Cemal Kanioğlu, Yasin Süygün ve Harun Özer dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Pile-Beyarmudu arasındaki İngiliz Üsler Bölgesinde Alexandros Georgiou’nun yüzüne biber gazı sıkıp bıçak çekerek ciddi şekilde darp eden ve aracını sirkat eden zanlı Cemal Kanioğlu, Yasin Süygün ve Harun Özer hakkındaki soruşturma tamamlandı. “Soygun”, “Şiddet tehdidi”, “Kanunsuz bıçak taşıma” ve “Ciddi darp” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılar davaları görüşülünceye değin 45 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildiler.

Soruşturma tamamlandı

Meselenin soruşturmasını yürüten Polis Çavuşu Ali Bulut, zanlı Cemal Kanioğlu’nun daha önnceden araba satın almak için “Messenger” programı üzerinden anlaştığı Güney Kıbrıs’ta sakin Alexandros Georgiou’nun 14 Ocak 2020 tarihide Pile-Beyarmudu arasıdaki İngiliz Üsler Bölgesi’ne gelmesini sağladığını belirtti.

Müştekinin İngiliz Üsler Bölgesine gelmesi üzerine zanlı Cemal Kanioğlu, Yasin Süygün ve Harun Özer’in, müştekinin yüzüne biber gazı sıkıp elleri ve ayakları ile ciddi şekilde darp ettikten sonra zanlı Süygün’ün elinde tutmakta olduğu bıçağı müştekiye gösterdiklerini belirten Bulut, müştekinin tasarrufunda bulunan KYD 466 plakalı aracı sirkat edip sürerek KKTC’ye getirdiklerini açıkladı. Bulut, olayın polise 15 Ocak 2020 tarihinde bildirildiğini ifade ederek, sirkat edilen arabanın ayni gün Kurudere köyünde tespit edildiğini ve emare alındığını ve ayrıca zanlıların da ayni gün tespit edilerek tutuklandığını söyleydi.

Bulut, yürütülen tahkikat kapsamında zanlı Yasin Süygün’ün evinde bir arama yapıldığını ve yapılan aramada konu evin önündeki bir taş altında sirkat edilen aracın anahtarı ile olayda kullanılan bıçağın bulunduğunu açıkladı.

Bulut, zanlı Kanioğlu’nun “Ev açma” ve “Sirkat” suçundan dolayı teminatlı olduğunu, zanlı Süygün’ün “1. Derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etme” suçundan, zanlı Özer’in ise “Ev açma” ve “Sirkat” suçlarından dolayı sabıkaları bulunduğunu açıkladı.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden Bulut, zanlıların davaları görüşülünceye değin hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Cezaevine gönderildiler

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, zanlı Cemal Kanioğlu, Yasin Süygün ve Harun Özer’in davaları görüşülünceye değin 45 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmelerine emir verdi.