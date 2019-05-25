CİDDİ ŞEKİLDE DARP ETTİLER!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da bir restoranda çıkan kavgada 3 kişi, 2 kişiyi ciddi şekilde darp etti

Mağusa’da faaliyet gösteren bir restoranda kendilerine dik dik baktıkları gerekçesiyle Mehran Hussain Khattak ile Abu Sufyan’ı ciddi şekilde darp ederek Sufyan’ın burun kemiğini kıran Ahmet Kalkan, Tolga Sevindi ve Umut Elmacı tutuklandı. “Vahim zarar”, “Ciddi darp”, “Sarhoşluk” ve “Rahatsızlık” suçları ile ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Kalkan, Sevindi ve Elmacı aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Burun kemiğini kırdılar

Meselenin tahkikat memuru Murat Öztürk, zanlı Ahmet Kalkan, Tolga Sevindi ve Umut Elmacı’nın 24 Mayıs 2019 tarihinde saat 01:45’te Mağusa’da faaliyet gösteren bir restoranda alkol tesiri altında bulundukları esnada kendilerine dik dik baktıkları gerekçesiyle Mehran Hussain Khattak ve Abu Sufyan’ın vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayaklarıyla vurduklarını belirtti. Zanlılar tarafından ciddi şekilde darp edilen Abu Sufya’nın burun kemiğinin kırıldığını, elmacık kemiğinde ise kırık olduğu şüphesinin bulunduğunu belirten Öztürk, bununla ilgili tomografi sonuçlarının beklendiğini açıkladı. Öztürk, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade ederek, KKTC’de turist statüsünde bulunan zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacaklar

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Ahmet Kalkan, Tolga Sevindi ve Umut Elmacı’nın tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.