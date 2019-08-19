CİDDİ ŞEKİLDE DARP ETTİLER!
Vahim zarar!
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 16.08.2019 tarihinde, saat 00:15 sıralarında, Lefkoşa’da H.M. (E-29), E.S.K. (E-18), Y.U. (E-18) ve Ö.Ö.Ö. (E-25) aralarında çıkan tartışma sonucunda, Hamit SARAÇ (E-18) ve Tahir DALGIÇ (E-19)’ı ciddi şekilde darp edip Hamit SARAÇ’ın çene kemiğinin kırılmasına sebep oldular.
Bahse konu şahıslar tutuklanmış, olup soruşturması devam ediyor.
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