CİDDİ ŞEKİLDE DARP ETTİLER!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 16.08.2019 tarihinde, saat 00:15 sıralarında, Lefkoşa’da H.M. (E-29), E.S.K. (E-18), Y.U. (E-18) ve Ö.Ö.Ö. (E-25) aralarında çıkan tartışma sonucunda, Hamit SARAÇ (E-18) ve Tahir DALGIÇ (E-19)’ı ciddi şekilde darp edip Hamit SARAÇ’ın çene kemiğinin kırılmasına sebep oldular.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış, olup soruşturması devam ediyor.