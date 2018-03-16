Çiftlik Bank'ta son umut Fernando Muslera

Fernando Muslera’nın adı şu sıralarda çok ilginç bir dolandırıcılık hikayesinde geçiyor. Çiftlikbank mağdurları, Uruguay’a kaçan Mehmet Aydın’a tecrübeli kaleci vasıtasıyla ulaşmaya çalışıyor!

Türkiye son günlerde Çiftlikbank adı altında geçen dolandırıcılık hikayesini konuşuyor. 27 yaşındaki sözde girişimci Mehmet Aydın, internet üzerinden oynanan oyun üzerinden para kazandırma vaadiyle onbinlerce insandan para toplayıp, geçtiğimiz günlerde Uruguay’a kaçtı. Olayın Galatasaray’ı ilgilendiren kısmı ise tam da burada başlıyor. Kısa yoldan emeksiz kazanç ümidiyle sanal inek, keçi ve tavuklara para yatırıp mağdur olanlar, Uruguay’daki yetkililerle irtibata geçip Mehmet Aydın’a ulaşmak istiyor.

‘En ünlü Uruguaylı kim!’