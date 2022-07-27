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Çiğ süt bedelleri ödendi

Çiğ süt bedelleri ödendi

Çiğ süt bedelleri ödendi

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Haziran 2022devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamını bugün ödüyor.

Süt Endüstrisi Kurumu açıklamasında, 1-15 Haziran 2022 döneminde SÜTEK’e süt veren 781 üretici için çiğ süt bedellerinin %100’ü olan 56 milyon 30 bin 614 Türk Lirası 61 kuruş bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığı belirtildi.

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