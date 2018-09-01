ÇİĞ SÜT FİYATLARINA ARTIŞ!

BRT'de yer alan habere göre; Üreticiden alınan çiğ süt fiyatlarına ve imalatçıya satış fiyatlarına artış yapıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı,artışların iç piyasaya hayat pahalılığı olarak yansımaması için çiğ inek sütünün imalatçıya satışının ve içme sütününbakanlık tarafından destekleneceği belirtildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, son dönemde döviz kurlarında yaşanan artışla birlikte üretim girdilerinin artmasına bağlı olarak, üreticiden alınan çiğ süt fiyatlarına ve imalatçıya satış fiyatlarına, Süt Endüstrisi Kurumu Yönetim Kurulu tarafından bugünden itibaren geçerli olmak üzere artış yapıldığını duyurdu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, artışların iç piyasaya hayat pahalılığı olarak yansımaması için çiğ inek sütünün imalatçıya satışının ve içme sütünün yani UHT ve pastörize sütün bakanlık tarafından olanaklar ölçüsünde litre başına destekleneceği belirtildi. Açıklamada yeni çiğ süt fiyatları da duyuruldu. Buna göre:

İnek Sütü Soğuk 2.60

Soğutulmuş 2.50

Açık 2.45

Koyun Sütü Soğuk 5.13

Soğutulmuş 4.93

Açık 4.73

Keçi Sütü Soğuk 3.93

Soğutulmuş 3.73

Açık 3.53

Açıklamada ayrıca, küçükbaş hayvancılara da hayvan başı destek verileceği kaydedildi.

Öte yandan, 3 Eylül Pazartesi tarihinden itibaren arpanın 1.79 TL satılacağı da duyuruldu.