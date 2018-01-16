CİHANGİR'DE FECİ KAZA: 1 AĞIR YARALI

Mehmet KARA

Polis Basın Subaylığı'ndan edinilen bilgilere göre, Gazimağusa -Lefkoşa Anayolu üzeri Cihangir kavşağı ile Yonca Kavşağı arasında bu akşam saat 20.00 civarında meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki Hasan Anıt, yönetimindeki FE 220 plakalı salon araç, bisikleti ile yolda bulunan 30 yaşındaki Yazgeldi Rahmanov'a çarptı.

Yonca Kavşağı istikametine doğru seyreden Anıt, o esnada yolun solunda ışıksız bisikleti ile seyreden Türkmenistan uyruklu Yazgeldi Rahmanov'a aracının sol ön kısmı ile çarpması sonucu gerçekleşen kazada, Rahmanov ağır yaralandı.

Rahmanov, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin konuyla ilgili soruşturması sürerken, araç sürücüsü Hasan Anıt'ın da tutuklandığı bildirildi.

Kıbrıs