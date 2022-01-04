Çıkardığı gazı kavanozlayıp satan fenomen Stephanie Matto, aşırı talebe yetişmeye çalışırken hastanelik oldu

Çıkardığı gazı kavanozlayıp hayranlarına satarak tanesi bin dolardan haftalık 70 bin dolar kazanan Stephanie Matto, aşırı gaz çıkarmaya çalıştığı için hastanelik oldu. Taleplere yetişebilmek adına daha fazla kavanoz üretebilmek için aşırı gaz çıkarmaya çalıştığından dolayı göğsünde ağrı hisseden ünlü fenomen, yapılan testlerde kalp krizi belirtilerine rastlanıldığını ve işini bırakmak zorunda kaldığını açıkladı.

Abd'li Stephanie Matto, çıkardığı gazı kavanozlayıp satarak haftalık 70 bin dolar kazanıyor. Ancak fenomenin taleplere yetişebilmek adına daha fazla gaz çıkarma girişimi hastanede son buldu.

GÖĞSÜNDE ŞİDDETLİ BİR AĞRI HİSSETTİ

Dailystar'ın haberine göre; hayranlarından aldığı siparişler doğrultusunda aşırı gaz çıkarmaya çalıştığından dolayı göğsünde şiddetli bir acı hissettiğini ifade eden 31 yaşındaki fenomen, yapılan kan ve EKG testlerinde kalp krizi belirtilerine rastlanıldığını ve bu yüzden işini bırakmak zorunda kaldığını açıkladı.

KAVANOZ TALEBİNE YETİŞEBİLMEK İÇİN LİFLİ YİYECEK DİYETİNE GİRDİ

Geçtiğimiz Kasım ayından beri çıkardığı gazı kavanozda muhafaza edip hayranlarına satmaya başlayan Stephanie, talepleri karşılamak için sürekli lifli yiyecekler yediğini açıklamıştı. Bu yolla haftada elli kavanoz üretebilen Steph, doktorlara gazını sattığını söyleyemediği için uyguladığı diyeti anlattı. Doktorların bu diyetin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söylemesi üzerine diyeti bırakan Steph, bu nedenle işini de bırakmak zorunda kaldı.

İTİRAF VİDEOSUNU 7 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

Stephanie Matto'nun hayranlarına Tiktok üzerinden gazını sattığını itiraf ettiği video toplamda 7,000 milyon kişi tarafından izlendi.

Haberler.com / Emre İliksiz