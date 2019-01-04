CİKLOS’TA 4 GENCİ ÖLDÜREN İHMALLER

KTMMOB’nin sel felaketine ilişkin raporları Başbakanlık’ta düzenlenen toplantıyla basına açıklandı. Rapora göre, “Proje zorunlu mesleki denetimden geçmemiş, hidrolik ve hidrolojik bileşenler gerektiğince değerlendirilmemiş, korkuluklarda eksiklikler var.”



Raporun öneriler bölümünde ise “Havza yönetimi uygulanmaya başlanmalı, drenaja önem verilmeli, derelere yapılan izinsiz müdahale ve işgallerle ilgili gerekli yasal işlemler başlatılmalı” dendi.



Girne bölgesinde geçtiğimiz aralık ayında yaşanan sel, taşkın ve toprak kayması olayları ile ilgili Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) hazırladığı iki rapor, Başbakan Tufan Erhürman ve Birlik yetkilileri tarafından düzenlenen basın toplantısıyla paylaşıldı.



Başbakan Tufan Erhürman, raporlara bakıldığında derelerin önünün kesildiğinin, derelere müdahale edilerek akışlarının engellendiğinin ortaya çıktığını anlatarak, bu inşaatlar için izinlerin ne zaman ve nasıl verildiğinin tespit edileceğini, mevzuata aykırı izinleri verenler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.



Erhürman hem bir daha böyle felaketler yaşanmasın diye hukuka aykırılıklar konusunda gerekenin yapılacağını, hem de bundan sonrasında bilimsel bir yaklaşımla hareket edileceğini vurguladı. Erhürman, “Evet çok yoğun bir yağış yaşandı, bir felaket yaşandı ama bir takım önlemler alınmalıydı ve alınmalıdır” dedi.



Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal’ın da hazır bulunduğu toplantıda, “Girne, Lapta, Alsancak ve Dikmen’de yağışlar sonucunda yaşanan sel, taşkın heyelan ve toprak kayması olayları ön teknik raporu” Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Doğuç Veysioğlu tarafından; “Ciklos mevkiinde meydana gelen taşkın olayı değerlendirme raporu” da İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu tarafından sunuldu.



Ciklos mevkiiyle ilgili tespitleri paylaşan Yağcıoğlu, “Bilirkişi komisyon çalışmaları esnasında, İnşaat Mühendisleri Odası söz konusu yol ile ilgili Karayolları Dairesi’nden mevcut tüm proje (hali hazırda inşası devam eden tadilat projesi dahil) ve özel teknik şartnameleri yazılı olarak talep etmiştir” derken, kendilerine Başbakanlık aracılığı ile gönderilen belgelerde, söz konusu projenin zorunlu mesleki denetimden geçmediğinin tespit edildiğini anlattı.



“CİKLOS MEVKİİNDE TEHLİKE DEVAM EDİYOR”



Yağcıoğlu şöyle devam etti: “Şu anda Ciklos mevkiinde yapılan dere derivasyon çalışmasının kısa vadede uygun olduğu düşünülmektedir. Ancak mutlaka hidrolik ve geo-teknik analizin yapılması ve suyun o kanalda herhangi bir erozyona sebep olmaması için neler yapılması gerektiği belirlenmelidir. Lefkoşa – Girne yolunun Ciklos mevkiindeki emniyete alınması amacıyla, yaşanan felaket sonrası yapılan dere derivasyonu özellikle yaşanan taşkın olayında oluşan yağış miktarına paralel gelişen debinin miktarı ve dere deplasesi esnasında yapılan kontrolsüz dolgu göz önünde bulundurulduğu zaman derivasyon kanalının şu anki yapısı ile Ciklos mevkiinde tehlike arz ettiği görülmektedir. Bu kapsamda derivasyonu yapılan dere boyunca, palplanj veya betonarme kazık konsol istinat duvarı yapımı önerilmektedir.



“KORKULUKLARDA EKSİKLİKLER VAR”



Girne - Lefkoşa karayolunun Ciklos ve diğer kesimlerinde, orta refüjlerin her iki kenarında oto korkuluk teşkilinde eksiklikler, yol kenarları oto korkuluklarında da süreksizlikler gözlendiğini belirten Yağcıoğlu şunları kaydetti:



“Oto korkulukların koruyucu olabilmesi için öngörülen yüksekliklerinin bazı kesimlerde sağlanmadığı, yine oto korkuluk başlangıç ve bitirilişlerinde standartlara uyulmayan kesimler olduğu izlenmektedir. Nihayet oto korkulukların sağlam zemine yeterli derinlikte çakıldıklarına yönelik de şüpheler söz konusudur.



Karayolu güvenliği yaklaşımında, sürücülerin artan eğitim ve denetim etkinliklerine karşın hata yapmaya devam edebilecekleri fakat yol kullanıcılarının hatalarının ölümle sonuçlanmaması veya cezalanmaması için, karayolu tasarım ve uygulamalarında ‘affedici ve koruyucu’ unsurların daha fazla öne çıkarılması ifade edilmektedir. Bu durumda yoldan herhangi bir nedenle çıkacak bir sürücünün, yeni bir darbe ya da devrilmeyle karşılaşmadan maddi hasar veya yaralanmayla sonuçlanacak bir kaza yaşamasını sağlayacak, daha yumuşak yol kenarı eğimleri, yol kenarlarında hız ve araç sayısına bağlı olarak tanımlanacak genişliklerde güvenli, çukur, sert kaya ve cisimlerin bulunmadığı bölgelerin yaratılması, bunun sağlanması çok maliyetli olacaksa bu taktirde her iki yönde sürekli oto korkuluk kullanımın gerçekleştirilmesi önerilmektedir.”