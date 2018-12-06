CİKLOS'TA BULUNAN CESEDİ ÇIKARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR!
Aracıyla sel sularına kapıldı!
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Aracı ile sel sularına kapıldığı düşünülen bir şahısın cesedi bu sabah itfaiye ekipleri tarafından dereye yatağı ieçrisinde bulundu.
Erkek cesedinin bulunduğu bölgede şu ana kadar herhangi bir araç bulunumadı veya başka bir cesede ulaşılamadı.
Bölgede yoğun yağışlar altında, cesin bulunduğu dere yatağından çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler : sel suları, Ciklos, ceset, çıkarma çalışmaları, KKTC
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