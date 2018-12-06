CİKLOS'TA BULUNAN ERKEK CESEDİ ÇIKARILDI!

Ciklos mevkiinde dere yatağında bulunan erkek cesedinin bulunduğu yerden çıkarıldığı belirtildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, cesetle ilgili henüz bir kimlik tespiti henüz yok.

Polisin olayla ilgili soruşturması ve kayıp olduğu düşünülen diğer şahıslar ve araç için aramalar sürüyor.