CİKLOS'TA BULUNAN ERKEK CESEDİ ÇIKARILDI!
Ciklos’ta bulunan erkek cesedi çıkarıldı
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Ciklos mevkiinde dere yatağında bulunan erkek cesedinin bulunduğu yerden çıkarıldığı belirtildi.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, cesetle ilgili henüz bir kimlik tespiti henüz yok.
Polisin olayla ilgili soruşturması ve kayıp olduğu düşünülen diğer şahıslar ve araç için aramalar sürüyor.
Etiketler : Ciklos mevkii, dere yatağı, erkek cesedi, çıkarılma
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