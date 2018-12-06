Lefkoşa14 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. CİKLOS'TA BULUNAN ERKEK CESEDİ ÇIKARILDI!
CİKLOS'TA BULUNAN ERKEK CESEDİ ÇIKARILDI!

CİKLOS'TA BULUNAN ERKEK CESEDİ ÇIKARILDI!

Ciklos’ta bulunan erkek cesedi çıkarıldı

A+A-

Ciklos mevkiinde dere yatağında bulunan erkek cesedinin bulunduğu yerden çıkarıldığı belirtildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, cesetle ilgili henüz bir kimlik tespiti henüz yok.

Polisin olayla ilgili soruşturması ve kayıp olduğu düşünülen diğer şahıslar ve araç için aramalar sürüyor.

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.