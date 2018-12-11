CİKLOS'TA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

5 Aralık’ta yaşanan sel felaketinin ardından yolda yaşanan tahribatın giderilmesi ve yolun yeniden trafiğe güvenli hale getirilmesi için Ciklos keskin viraj bölgesinde çalışma başlatıldı.

Sel suları nedeniyle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Dairesi ekipleri bu sabah bölgede hasar ve durum tespiti de yaptı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, BRT’ye çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Yolda nasıl bir çökme meydana geldiği ve buna nasıl müdahale edilebileceğinin net olarak görülebilmesi için yağmur ve çamurun dinmesinin beklendiğini dile getiren Bağzıbağlı, selin ardından, keskin viraj bölgesinin 100 metrelik bölümünde , trafik güvenliği için akışın tek şeritten verildiğini anımsattı..

Çökmenin yolda değil, güvenlik şeridinde meydana geldiğini söyleyen Bağzıbağlı, başlatılan çalışmayla, yolda boşalan kısımların nasıl doldurulabileceği, ne şekilde bir istinat duvarı inşa edilmesi gerektiği ve benzer bir doğal afette benzer bir su akışı olması durumunda neler yapılması gerektiğinin belirleneceğini anlattı.

Karayolları Dairesi Müdür ve Mühendisleriyle gözlem yapıp ,yolu yeniden güvenli hale getirmek için çok hızlı adımlar atacaklarını ifade eden Bağzıbağlı,en kısa zamanda oto korkulukların da monte edilerek güvenliğin sağlanacağını dile getirdi.

Bağzıbağlı, söz konusu yolun alt kısmında su akışı için giderler olduğu ancak proje çalışması sırasında bunların kapatıldığı yönündeki iddiaları da yanıtladı.

Böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirten Bağzıbağlı, bölgede gerçekleştirilen 2. Etap projesinin, yolun kemirilip kaldırılması , yeni asfalt dökülmesi ve oto korkulukların yerleştirilmesini kapsadığını , herhangi bir toprak müdahalesi bulunmadığını kaydetti ve dere yatağını ya da giderleri kapatmaya yönelik bir müdahalenin sözkonusu olmadığını vurguladı..

Sadece olayın yaşandığı bölgeyle değil, burada yapılan 1 ve 2’inci Etap çalışmalarıyla ilgili her türlü detayın yeniden gözden geçirileceğini ve araştırılacağını vurgulayan Bağzıbağlı, bakanlığın hiçbir çekincesi olmadığını ve her türlü bilgi paylaşımına hazır olduğunu dile getirdi.

Söz konusu bölgede sel sularına kapılan bir araçta bulunan 4 genç yaşamını kaybetmişti.