CİKLOS’TA KORKUTAN KAZA!

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre; Lefkoşa Girne yolundaki Ciklos mevkiinde dün meydana gelen trafik kazası yürekleri ağızlara getirdi. CB 600 plakalı araç ile dikkatsizlik sonucu yoldan çıkan araç yol kenarındaki bankete düştü. Ters duran araç içerisinde bir yetişkin bir de 10 yaşında bir çocuğun olduğu öğrenildi. Kaza sonrasında yoldan geçen vatadaşlar araç sürücüsü ve çocuğa yardımda bulundu. Öte yandan görgü tanıklarının ifadesine göre araç sürücüsünün alkollü olduğu iddia edildi.



Öte yandan dün saat 13.15 sıralarında Lefkoşa Girne anayolundaki bir başka kazada da üç kişi yaralandı. Kaza şöyle gelişti. Girne istikametine doğru sağ seritte dikkatsiz bir şekilde seyreden Görkem Sedatgil (E-29) yönetimindeki MH 803 pl salon araç sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybederek o esnada yolun sol şeriti içerisinde aynı istikamete doğru seyretmekte olan Ayten Çufoğlu (K25) yönetimindeki MS 633plakalı salon aracın sağ arka tekerlek kısmına aracının sol ön kısmı ile çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da yolun solundan çıkarak durdu. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüleri ve MS 633 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Tolga Ünal (E-29) LDH'de müşahede altında alındı.