Lefkoşa9 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. CİKLOS'TA YAŞANAN SU TAŞKINI KONUSUNDA RAPOR HAZIRLANDI
CİKLOS'TA YAŞANAN SU TAŞKINI KONUSUNDA RAPOR HAZIRLANDI

CİKLOS'TA YAŞANAN SU TAŞKINI KONUSUNDA RAPOR HAZIRLANDI

İnşaat Mühendisleri Odası, Ciklos mevkiinde yaşanan su taşkını konusunda rapor hazırladı

A+A-

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), 5 Aralık 2018’de Girne -Lefkoşa anayolu ciklos mevkiinde yaşanan su taşkını ile hazırladığı değerlendirme raporunu yarın açıklayacak.
İnşaat Mühendisleri Odası’ndan verilen bilgiye göre, rapor yarın 09.30’da KTMMOB Konferans Salonu’nda düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacak.

Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.