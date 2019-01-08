CİKLOS'TA YAŞANAN SU TAŞKINI KONUSUNDA RAPOR HAZIRLANDI
İnşaat Mühendisleri Odası, Ciklos mevkiinde yaşanan su taşkını konusunda rapor hazırladı
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İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), 5 Aralık 2018’de Girne -Lefkoşa anayolu ciklos mevkiinde yaşanan su taşkını ile hazırladığı değerlendirme raporunu yarın açıklayacak.
İnşaat Mühendisleri Odası’ndan verilen bilgiye göre, rapor yarın 09.30’da KTMMOB Konferans Salonu’nda düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacak.
Etiketler : İMO, Girne -Lefkoşa anayolu, ciklos mevkii, su taşkını, rapor
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