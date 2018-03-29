ÇİKOLATA KUTUSUNA SAKLAMIŞ...

Ercan Havalimanı yolcu girişinde Bagajı olduğu halde olmadığını söyleyerek polisleri atlatmaya çalışan Libyalı öğrenci, detektör Zeyna’yı atlatamadı

Devrim DEMİR

Libyalı öğrenci Basher Sami Seid Alrokhsi, Ercan Havalimanı’ndan giriş yapmak isterken şüpheli hareketleri ile polisin dikkatini çekti. Detektör köpek Zeyna’nın tepki vermesi sonucu üzerinde ve sırta çantasında arama yapılan Basher Sami Seid Alrokhsi, polisin sorgusuna yalan söyleyerek başka bagajı olmadığını söyledi.

Takibe alınan zanlının kendi ismine ait bir bagaj olduğu ortaya çıktı.

Bagajında yapılan aramada çikolata kutusu içinde 136 adet uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı, bu kez polise ev adresini yanlış verdi.

Soruşturmanın ardından zanlının kaldığı ev tespit edildi. Mahkeme emri ile zanlının evinde yapılan aramada üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet şeffaf naylon, öğütücü ve cam nargile bulunarak emare olarak alındı.

Zanlı Basher Sami Seid Alrokhsi, dün tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, soruşturmanın selameti için zanlının iki gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Konuşmayı ret etti

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Erkan Karam olayın olgularını anlattı.

Polis çavuşu Karam, Basher Sami Seid Alrokhsi’nin yakalndığı süreci anlattı. Polis çavuşu, serbest bırakılan zanlının takibe alındığını ve bank üzerinde bulunan kırmızı renk valizini aldıktan sonra valizinde yapılan aramada çikolata kutusu içinde 136 adet turuncu renkli hap bulunduğunu söyledi.

Polis çavuşu, zanlının Gönyelide ikamet ettiğinin belirlendiğini ancak kaldığı daireyi ısrarla yanlış beyan ettiğini belirterek yapılan soruşturmada zanlının kaldığı dairenin tespit edildiğini ve yapılan aramada içerisinde oturma odasındaki çekyatın içinde üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan iki adet şeffaf renk naylon, öğütücü ve cam nargile bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis ayrıca zanlının valizinde bulunan çikolata kutusunun benzerinin de evde bulunduğunu ve emare yapıldığını aktardı. Zanlının aynı gün doktor kontrolünden geçirildiğini söyleyen Karam, gönüllü ifade vermediğini belirtti.

Karam, mesele ile ilgili olarak aranan bir şahıs, kayıp olduğuna inanılan uyuşturucu madde olduğuna vurgu yapıp, zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Havadis