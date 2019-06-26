Cildinize zarar vermeden kurtulmak mümkün!

Yağ bezesi nasıl tedavi edilir? Yağ bezesi sıkılır mı?

Yağ bezesi vücutta kötü görünüm sağlayan şişkin sert veya yumuşak yapıdaki kabarcıktır. Genellikle mercimek büyüklüğünde başlayarak gitgide irileşebilir. Çok büyüdüğü takdirde kendiliğinden kaybolması mümkün olmayabilir. Bu durumda cerrahi işlem gerektirir. Peki yağ bezesi nasıl tedavi edilir? Yağ bezesi sıkılır mı?

Bazen göz çevresinde veya vücudun herhangi bir bölgesinde küçük tanecikler şeklinde oluşan yağ bezelerine kendimizce bir takım müdahalelerde bulunmamalıyız. Yağ bezesi tedavisi mutlaka bir uzman tarafından yapılmalıdır. Yağ bezeleri iyi huylu tümörler olarak da bilinir. Göz kapaklarında daha iri şekilde oluşan yağ bezeleri kolestrolden de kaynaklanabilmektedir. Milium kisti de denilen laze, enjektör ucuyla sabitlenerek temizlenebilir. Ceviz büyüklüğüne gelmiş yağ bezlerinin ucunun açık olmaması ve dışarı çıkma gibi bir durumunun olmamasından dolayı cerrahi müdahale gerekmektedir. Genellikle 1-3 cm eninde cilt altına yapışmış lezyonlardır. Yağ bezeleri az veya sık bir şekilde vücutta görülebilir. Bazen vücutta sendrom denilen bazı hastalıkların geliştiği dönemlerde vücutta lipomlar görülebilir. Vücudun hemen hemen her yerinde gözükmelerine rağmen en çok sırt ense kollar ve bacaklarda görülmektedir. Yağ bezelerinin takibe alınması gerekir. Uzun süre geçmeyen sert bir yağ bezesinin kontrolünü mutlaka doktorunuza yaptırmanızda fayda vardır. Bunun için ultrasonografi veya tomografi gerekebilir.

YAĞ BEZESİ SIKILIR MI?

Bazı güzellik salonlarında iğne ucuyla patlatarak sıkma işlemi yapılabilir fakat bu yöntem oldukça yanlıştır. Yağ bezeleri görünüşünüzü etkiliyor zamanla çoğalıyor ve hatta büyüyorsa cerrahi yöntemle temizlenmelerinde fayda vardır. Cerrahi müdahalede sorunlu bölge hafif kesilerek içinin temizlenmesi sağlanır. Yağ bezeleri orta yaşlarda görülebileceği gibi 15-20'li yaşlarda görülmektedir. Yağ bezesiyle sürekli oynamak bezenin kaybolmasına neden olmayacak hatta daha da kötü bir görünüm kazanmasını sağlayacaktır. Özellikle göz çevresi hassas bir bölge olduğundan gözünüze zarar vermekten mutlaka kaçınmanız gerekir. Küçük yağ bezeleri için bir takım doğal ürünler kullanıp fayda bulunlar da vardır. Yağ bezelerinin görünümü estetik olmamakla birlikte hijyenden uzak bir görünüm sağlar bunun için steril bir ortamda yağ bezelerine müdahale ettirmeniz çok daha faydalı olacaktır.