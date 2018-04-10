ÇILGIN AŞIK!

Gamze Pir BAYKUR

Gazimağusa’da bir okulda yaşanan olayda iş arkadaşı Ö.C. isimli kadına platonik aşk beslediği ileri sürülen Ziyat Aşina’nın yaptıkları bu kadarı olmaz dedirtti. İddialara göre, aşkına karşılık alamayan Aşina, pekte “aşina” olunmayan bir yöntemle Ö.C.’yi kendisiyle konuşmaya ikna etmeye çalıştı.

Av tüfeğini alıp işyerine giden zanlı Aşina, silahı mutfakta buzdolabının arkasına sakladı. Ö.C.’yi korkutmak ve kendisiyle konuşmasını sağlamak amacıyla bunu yaptığı öne sürülen Aşina, şikâyet üzerine tutuklandı.

Tüfeğin atışa hazır olduğunu, Ö.C.’nin saklı vaziyetteki silahı fark edip şikâyetçi olduğu belirtilirken, “Yaralamak kastıyla ateşli silah taşımak”, “Kanunsuz ateşli silah taşıma”, “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma” ve “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” suçlarından gözaltına alınan zanlı dün Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı.



Silahı okula götürdü ve sakladı

Soruşturmayı yapan Polis Memuru Engin Yıldız, DAÜ Basım Evinde çalışan zanlı Ziyat Aşina’nın 6 Nisan 2018 tarihinde atışa hazır av tüfeğini, aynı iş yerinde çalıştığı ve platonik olarak ilgi duyduğu Ö.C.’yi korkutmak, kendisiyle konuşmasını sağlamak amacıyla çalışmakta olduğu iş yerinin mutfağına götürerek buzdolabının arkasına sakladığını açıkladı. Aynı gün Ö.C.’nin mutfağa girdiği sırada, zanlının kendisini takip ederek mutfağa doğru yöneldiğini belirten Yıldız, Ö.C.’nin mutfak içerisinde buzdolabının arkasında saklanmış olan tüfeği görüp hızlı bir şekilde mutfaktan çıktığını ve okul güvenliği ile polise bilgi verdiğini söyledi.

Silah ve fişekler poliste

Yıldız, aynı tarihte av tüfeği ve içerisindeki fişenklerin emare alındığını belirterek, binada SFT odası diye bilinen odada 21 adet av tüfeği fişeklerinden bulunarak emare alındığını açıkladı. Zanlının aynı gün mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsatan Yıldız, bu süre içerisinde birçok kişiden ifade alındığını, zanlının gönüllü ifade vererek suçunun bir kısmını kabul ettiğini belirtti. Yıldız, alınması gereken birçok ifade ve incelenmesi gereken kamera görüntüsü olduğunu söyleyerek, ayrıca zanlının Barış Sinir ve Ruh Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirileceğini belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirten Yıldız, zanlının 3 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

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