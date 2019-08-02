Cilt bakımından, dişlerin korunmasına kadar faydası var!

Kuzeybatı Çin'e özgü olan ve bilimsel olarak Prunus persica adı verilen şeftali uzakdoğu ülkelerinde mucize meyve olarak adlandırılır. Özellikle A, C, E ve K vitaminleri bakımından zengin olan şeftalinin; şişmanlık, kolesterol, nörodejeneratif hastalıklardan kurtulma gibi faydalarının yanı sıra göz bakımı, cilt bakımı, sağlıklı bir sinir sistemi, kemik ve dişlerin korunmasında önemli katkıları vardır. Şeftalinin ayrıca antikanser özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Şimdi, şeftalinin sağlık açısından faydalarına daha yakından bakalım... Şeftalinin faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler...

Gerek meyve gerekse meyve suyu olarak tüketilen şeftalinin faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

ŞEFTALİ HAKKINDA

Şeftali, Çin ve Güney Asya’ya özgü sulu ve çok yönlü yaz meyveleridir. Çin'de ölümsüzlük ve dostluk sembolü olarak kabul edilirler. Bilimsel adı Prunus persica’dır. Dünyanın ılıman bölgelerinde yetişen yaprak döken ağaçlarda yetişirler. Şeftaliler, erik ve kiraz gibi meyveler içeren Rosaceae ailesine aittir.

Şeftali, zengin bir potasyum, A vitamini, beta-karoten ve C vitamini (askorbik asit) kaynağıdır. Ayrıca, iyi bir E vitamini (alfa-tokoferol), K vitamini (phylloquinone), B1 vitamini (tiamin) , B2 vitamini (riboflavin), B3 vitamini (niasin), B-6 vitamini ve folat kaynağıdır. Şeftali, kalsiyum, magnezyum, demir, fosfor, çinko ve bakır gibi zengin bir mineral hazinesine sahiptir.

ŞEFTALİNİN BESİN DEĞERLERİ

100 g şeftalide aşağıdakiler bulunur:

Su: 88,87 g

Enerji: 39 kcal

Protein: 0.91 g

Toplam yağ: 0.25 g

Karbonhidrat: 9.54 g

Lif: 1.5 g

Toplam şeker: 8.39 g

Kalsiyum: 6 mg

Demir: 0.25 mg

Magnezyum: 9 mg

Fosfor: 20 mg

Potasyum: 190 mg

Sodyum: 0 mg

Çinko: 0.17 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 6.6 mg

Tiamin: 0.02 mg

Riboflavin: 0.03 mg

Niasin: 0.81 mg

B-6 Vitamini: 0.03 mg

Folat, DFE: 4 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 16 µg

A Vitamini, İÜ: 326 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.73 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 2.6 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.02 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.07 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.09 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg

ŞEFTALİNİN FAYDALARI

Şeftalinin sağlık faydalarından bazıları şunlardır:

Kanseri önler

Araştırmalar şeftalilerin, anti-tümör ve anti-kanser özelliklerine sahip olan fenolik ve karotenoid bileşikleri bakımından zengin olduğunu göstermektedir. Bir başka araştırmada da meme kanseri, akciğer kanseri ve kolon kanseri gibi çeşitli kanser türleriyle mücadelede yardımcı olduğunu ortaya koyuyor. Çalışmalar, şeftalilerde bulunan klorojenik asit ve neoklorojenik asidin , sağlıklı hücreleri de olumsuz etkileyen kemoterapinin aksine, normal hücreleri etkilemeden meme kanseri hücrelerinin büyümesini önlemede faydalı etkiler gösterdiğini desteklemiştir.

Sağlıklı kemikler ve dişler

Şeftali, diğer minerallerle birlikte kemikleri ve dişleri güçlendirmeye yardımcı olan fosfor içerir. Fosfor ayrıca kireç çözme gibi osteoporoza yol açabilecek bazı kemik hastalıklarının önlenmesine de yardımcı olur.

Yaşlanma karşıtı

Şeftali, yaşlanma karşıtı özelliklere de sahip harika bir çinko kaynağıdır. Ayrıca, çinko, vücuttaki testosteron seviyelerini artırarak, erkek üreme organlarının yaşlanma sürecine müdahale eder. Ek olarak, şeftalilerin saç dökülmesini azaltmak için kafa derisi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu bildirilmiştir.

Sinir sistemini koruyor

Şeftalinin Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif bozuklukları ayrıca maküler dejenerasyon riskini azalttığı gösterilmiştir.

Kolesterolü düşürür

Fenolik bileşikler bakımından da zengin olan şeftali kötü kolesterolü düşürür aynı zamanda içerisindeki antioksidanlar sayesinde damarları temizleyerek kan akışını dengeler. Böylece ödem ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

Sağlıklı gözler için

Şeftali, yüksek A vitamini içeriğine sahiptir. A vitamini sağlıklı cilt ve gözler için, iltihabı azaltmada ve bağışıklık sistemini güçlendirmede önemlidir.

Potasyumun önemi

Potasyum kan basıncını düşürmeye, kan şekerini düzenlemeye ve vücuttaki sıvıları dengelemeye yardımcı olan önemli bir mineraldir. Potasyum eksikliği kas kramplarına neden olabilir. Orta büyüklükteki bir şeftali 285 mg potasyum sağlar.

Cilt sağlığı için şeftali

Şeftali, cilt sağlığını destekleyen A vitamini bakımından zengindir. Meyve aynı zamanda cildinize renk katar. Ayrıca içeriğinde bulunan C vitamini, kırışıklıkları azaltmaya, cilt dokusunu iyileştirmeye ve cildi güneşten ve deformasyona karşı koruyabilen mükemmel bir antioksidandır.

Gebelikte faydalı

Şeftali, hamilelikte çok çeşitli temel vitamin ve minerallerin varlığından dolayı değerlidir. C vitamini bebeğin kemiklerinin, dişlerinin, derisinin, kaslarının ve kan damarlarının sağlıklı büyümesine, ayrıca hamilelik sırasında çok önemli olan demir emilimine yardımcı olur.