Cilt kırışıklıklarını gideriyor, lekeleri azaltıyor!

Pirinç özleri kullanılarak elde edilen pirinç sabunu, içerdiği bu özler sayesinde cilde birçok fayda sağlıyor; cildi arındırmada ve beyazlatmada etkili oluyor.



Pirinç sabunu, ham madde olarak pirinçten elde ediliyor. Ferah bir kokusu olan pirinç sabunu, her cilt tipine uygun olabiliyor. Belli yöntemler sayesinde pirinç özünün ezilmesiyle elde ediliyor. Bugüne kadar bir yan etkisi ve zararı görülmeyen pirinç sabunu, son zamanlarda yaygın olarak kullanılıyor.



PİRİNÇ SABUNUNUN FAYDALARI

• Cildi temizler ve beyazlatır.

• Cilde canlılık verir.

• Cildin nem oranını dengeleyerek cildi nemlendirir.

• Ciltteki yağların temizlenmesine fayda sağlar.

• Sivilce ve siyah noktaların giderilmesine yardımcı olur.

• Pirinç sabunu, güneş lekeleri ve çilleri azaltır.

• Güneş yanıklarını hafifletir ve cildi iyileştirir.

• Cilt kırışıklıklarını giderir.

PİRİNÇ SABUNUNUN FİYATI NEDİR?

Pirinç sabununun fiyatı da merak ediliyor. Pirinç sabunu internetten veya aktardan kolaylıkla satın alınabiliyor. Fiyat aralığı 10 ila 20 TL arasında değişiyor. Bitkisel cilt bakım ürünleri satan mağazalarda da bulunuyor.

PİRİNÇ SABUNU NASIL YAPILIR?

Malzemeler

* Su

* Yasemin pirinci

* Zeytinyağı ya da Hindistan cevizi yağı

* Seçeceğiniz otlar (Biberiye, kekik vb.)

* Kül suyu

Hazırlanışı

Ölçüsü 1’e 4 olacak şekilde, 1 bardak pirinci 4 bardak suda pişirin.

Pirinçler yumuşayınca ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra pirinci suyuyla birlikte blendera koyun ve güzelce öğütün.

Öğüttünüz pirinci süzgeçten geçirin. Elde ettiğiniz karışımı bir kalıba koyarak buzlukta dondurun.

Oluşan küpleri bir kaba alın ve yavaşça kül suyu ekleyin.

Karıştırarak eritin. Kabın içine seçtiğiniz yağları ve otları ekleyin.

Blender yardımıyla bütün malzemeleri iyice karıştırın.

Bir silikon kabına dökün ve dondurun.

Pirinç sabunu bu şekilde kullanıma hazır olacaktır.



