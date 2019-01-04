Cilt temizleme suyunu kendiniz hazırlayabilirisiniz

Berrak ve parlak bir cilt, iyi bir cilt bakımı ile doğru orantılıdır. İyi bir cilt bakımı için ise kozmetik ürünlere servet ödemenize gerek yok! İşte evde hazırlayabileceğiniz cilt temizleyici tarifi...

Kozmetik mağazalarda satılan ürünler hakkında güvenilir olmadıklarına dair her gün başka bir haber duyuyoruz. Eğer siz de satılan ürünlere güvenmiyorsanız cilt temizleyicinizi kendiniz yapabilirsiniz. Vereceğimiz basit ev yapımı temizleyici tarifi bunfan sonra favori ürününüz olacak!

Ev yapımı cilt temizleyici tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı gül suyu

1 çay kaşığı argan yağı

Yarım çay kaşığı E vitamini yağı

Birkaç damla uçucu yağ



Hazırlanışı:

Gül suyu ve argan yağını bir kavonoza koyun. Karıştırın ve içine E vitamini yağı ile uçucu yağı ekleyin. Eğer akneye meğilli bir cildiniz varsa nane yağı ya da çay ağacı yağı tercih edebilirsiniz. Malzemeleri iyice karıştırın ve bir şişeye dökün. Her gün kullanabileceğiniz cilt temizleyiciniz hazır. Bu karışımı cildinizi bir jel ile yıkadıktan sonra tonik yerine kullanmak ideal olacaktır.

Ev yapımı cilt temizleyicinin faydaları

Gül suyu cilt yumuşatma, parlatma ve yağ dengeleme özelliklerine sahiptir. Cilde sağlıklı bir pembe görünüm verir. Argan yağı cildi nemlendirirken E vitamini yağı ise koruyucu görevi üstlenir.