Ciltte kaşıntılı kızarıklık şeklinde döküntüler varsa...

En sık 5-10 yaşlarında, kış sonu ve ilkbahar aylarında görülen ancak, adölesanlarda, erişkinlerde ve yaşlılarda da görülen ve bulaşıcı bir hastalık olan suçiçeği hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik... Suçiçeği nedir? Belirtileri ve tedavisi...

Vücudun her yerinde görülen kaşıntılı kırmızı kabarcıklarla karakterize ve varisella zoster virüsünün neden olduğu suçiçeği, bir kez geçirildikten sonra hayat boyu bağışıklık sağlar. İnsandan insana, damlacık ve havayolu ile bulaşan suçiçeği nedir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…

SUÇİÇEĞİ NEDİR?

Suçiçeği hastalığı, genellikle erken çocukluk döneminde geçirilen, varisella zoster virüsünün (VZV) neden olduğu, sıklıkla ateşin de eşlik ettiği, yaygın ve kaşıntılı, içi sıvı dolu döküntülerle karakterize, bulaşıcılığı yüksek bir hastalıktır. Hastalık, virüs ile enfekte kişiden, solunum yoluyla ya da derideki vezikül denilen kabarcıkların içindeki sıvıyla temas sonucu bulaşabilmektedir.

SUÇİÇEĞİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Hastalığın tipik bulgusu içi su dolu döküntülerdir. Suçiçeği hastalığında döküntüler genellikle virüsle temastan 14-16 gün sonra ortaya çıkmakla birlikte, bu süre 10 ila 21 gün arasında değişebilir (kuluçka dönemi). Döküntüler başlamadan 1-2 gün önce ateş, halsizlik, iştahsızlık, baş ağrısı ve bazen hafif karın ağrısı görülebilir. Bu belirtiler genellikle döküntüler ortaya çıktıktan sonraki 2-4 gün içerisinde geçer. Ciltte kaşıntılı kızarıklıklar şeklinde başlayan döküntüler, hafif kabarıklaşarak berrak, içi sıvı dolu kabarcıklar(veziküller) haline gelir ve 24-48 saat sonra kabuklanmaya başlar. İlk oluşan döküntüler kabuklanmaya başlarken yaklaşık 5-7 güne kadar yeni döküntüler ortaya çıkar. Aynı bölgede, farklı evrelerdeki döküntülerin bir arada görülmesi, suçiçeği hastalığının tipik özelliğidir. Ağız içinde de döküntü görülebilir.

SUÇİÇEĞİ TEDAVİSİ

Suçiçeği genellikle tedavi olmadan bir veya iki hafta içinde düzelir. Ateş varsa ateş düşürücüler kullanılır ancak aspirin sakıncalıdır. Kaşıntılar için ağızdan ve sürülerek kullanılan kaşıntı gidericiler kullanılır. Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilere antiviral tedavi uygulanır.

Su çiçeği ile temas etmiş duyarlı kişiler 72 saat içinde aşı yaptırırlarsa koruyucu olur. Rutin su çiçeği aşısı 12 aylıktan büyük bebeklere yapılır.