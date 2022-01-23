Çin, Dünya'dan ne saklıyor? Herkesten gizlenen bölge heyecan yarattı

Çin'in Tibet bölgesindeki bir alanın Google Maps tarafından sansürlenmesi, heyecan yarattı. Reddit'te gündem olan konuyla ilgili yorum yapan kullanıcılar, Çin'in Dünya'dan ne sakladığını merak ettiklerini belirtti.

Dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alan Çin'in teknoloji alanındaki adımları, herkes tarafından merakla takip ediliyor. Ancak Çin'in bazı teknolojileri, gizli tuttuğu iddiası da sıklıkla dile getiriliyor.

GOOGLE'DE SANSÜRLENEN BÖLGE

Reddit kullanıcıları, Çin'in Tibet bölgesindeki bir alanın Google Maps tarafından sansürlenmesini gündeme taşıdı. Kısa süre içerisinde çok sayıda yorum alan konu, Reddit'te en fazla etkileşim alan başlıklardan biri oldu.

HATADAN KAYNAKLI MI?

Bazı sosyal medya kullanıcıları, 30.846054 ve 81.668028 koordinatlarında bulunan bölgenin bir Google hatasından kaynaklı olarak da saklı kalabileceğini ifade etti.

ÇİN, DÜNYA'DAN NE SAKLIYOR?

Reddit kullanıcıları, gizemli bölgede ne olduğunu merak ettiklerini ve Çin'in bu bölgede, Dünya'nın bilmesini istemediği bir şeyi saklıyor olabileceğini dile getirdi.Söz konusu bölge tam olarak Ngari eyaletinin güney doğusunda bulunan Muba bölgesine denk geliyor.

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin