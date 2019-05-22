ÇINARLI'DA YANGIN: YARDIM ÇAĞRISI YAPILDI!

Çınarlı Köyü Yolu üzerinde bulunan Su Deposu yakınlarında yangın çıktığı duyuruldu.

Geçitkale Belediyesi’nden yapılan duyuruda, itfaiye ekiplerine yardım edebilmek ve yangını kontrol altına alabilmek için bölgedeki traktör, su tankeri olan vatandaşlara yardım çağrısı yapıldı.

Duyuru şu şekilde:

“Çınarlı Köyü Yolu üzerinde bulunan Su Deposu yakınlarında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerine yardım edebilmek ve yangını kontrol altına alabilmek için bölgedeki traktör, su tankeri olan vatandaşların acilen yangın yerine gitmeleri önemle duyurulur….”