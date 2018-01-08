Hamitköy'de Semiye Şeytan silahla vuruldu. İsminin baş harfleri Ç.K olan bir erkek şahıs tarafından vurulan Semiye Şeytan hastaneye kaldırıldı. 24 yaşındaki Ç.K gözaltına alındı

Polis Basın Subaylığı'ndan gelen bilgi şöyle:

“Küçük Kaymaklı'da eski Yaman Marketin arka kısmında Hamitköy'de sakin Semiye Şeytan (K-31), aracı içerisinde bulunduğu bir sırada erkek arkadaşı tarafından aracın dışından içeriye doğru av tüfeği ile ateş açılmak suretiyle vuralarak ciddi şekilde yaralanmıştır. Olayda yaralanan Semiye Şeytan kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor. Semiye Şeytan açılan ateş sonucu sol kasık, sil bacak ve sol el kısmından yara almıştır. Olaya methaldar zanlı aranmakta olup soruşturma devam etmektedir.”

Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr Erol Uçaner, hastaneye kaldırılan Semiye Şeytan'ın hayati tehlikesi bulunmadığını açıkladı.

24 yaşındaki Ç.K gözaltına alındı.

Yenidüzen