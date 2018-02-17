CİNAYET ANI KAYDEDİLMİŞ

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da vahşice katledilen Nijerya uyruklu Kennedy Taomabwa Dede cinayeti ile ilgili soruşturma devam ediyor. Dede’yi kaçırıp, darp ederek öldürdükleri iddiasıyla tutuklu bulunan zanlılar Nidai Şanlı, Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt, 16 yaşındaki B.Ç. (K), Onur Körkurt, Aydan Sel ve 17 yaşındaki S.D. (K) dün ek süre talebiyle Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlılardan Ozan Körkurt’un incelenen cep telefonunda olay günüyle ile ilgili ses kayıtlarına ulaşıldığını açıkladı. Polis, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep ederken, Şanlı’nın avukatı, “Müvekkilim meseleyle bağlantılı tutuklu olan diğer zanlılar tarafından ölümle tehdit ediliyor” iddiasında bulundu.

Polis olayı anımsattı

Mahkemeye meseleyi aktaran polis müfettişi Erkan Yahat, zanlı Nidai Şanlı’nın bin TL’lik alacağı olduğu gerekçesi ile 29 Ocak 2018 tarihinde yanına diğer zanlıları da alarak Nijerya uyruklu Kennedy Taomwabwa Dede’nin evine gittiklerini ve ciddi şekilde darp ettikten sonra, Kurucu’ya ait araçla Çanakkale Gölet’ine götürdüklerini söyledi. Yahat, zanlıların orada Dede’yi ciddi şekilde darp ederek ölümüne neden olduklarını kaydetti. Zanlılardan Ozan Körkurt’un incelenen cep telefonunda olay günüyle ile ilgili ses kayıtlarına ulaşıldığını, tüm zanlılardan ses kaydı alınarak telefondaki kayıtlarla karşılaştırılacağını aktaran Yahat, zanlılardan Zekeriya Kurucu ile Ozan Körkurt’un olay gecesi giymekte oldukları kıyafetlerin de henüz bulunamadığını söyledi. Soruşturmanın henüz tamamlanamadığına ve meselenin ciddiyetine vurgu yapan Yahat, zanlıların tutuklu kalmalarının elzem olduğunu ifade ederek, mahkemeden ek süre talep etti.

Ölüm tehdidi iddiası

Tutukluluk talebinin ardından söz alan zanlı Nidai Şanlı’nın avukatı Derya Karaca, müvekkili Şanlı’nın polis hücrelerinde zanlılar Ozan Körkurt, Onur Körkurt ve 17 yaşındaki S.D. tarafından ölüm tehdidi aldığını iddia etti. Karaca, müvekkilinin gerek can güvenliği olmaması gerekse diğer zanlılar tarafından psikolojik baskı altında tutulduğunu öne sürerek, Gazimağusa’ya bağlı başka bir karakola naklini talep etti.

Başka hücreden kaçabilir

Müfettiş Yahat, Karaca’nın iddialarına karşın böyle bir bilginin olduğunu ancak zanlıların fiziksel olarak birbirlerine temas etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Yahat, ayrıca zanlının başka bir karakola nakledilmesi halinde kaçma ihtimalinin olduğuna da dikkat çekti. Diğer zanlıların avukatları Mustafa Kocatürk, İbrahim Özgür, Batur Sağlamer ve İbrahim Demirtaş’ta tutukluluk süresine itiraz etmezken, avukat Demirtaş, müvekkili olan 17 yaşındaki S.D.’nin, maktule fiziki temasta bulunmadığını ileri sürdü. Huzurundaki şahadet ve beyanları değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlıların 7 gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Kennedy için tören düzenlendi

Öte yandan cinayete kurban giden Kennedy Taomabwa Dede için dün Gazimağusa’da babası ve kız kardeşinin de katıldığı bir cenaze töreni düzenlendi. Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın da katıldığı törende, Dede’nin babası ve kız kardeşi kısa bir konuşma yaptı. Zaman zaman gözyaşlarının sel olduğu törenin ardından Dede’nin cenazesi yeniden Gazimağusa Devlet Hastanesi morguna yerleştirildi. Dede’nin cenazesinin yarın memleketine gönderileceği belirtildi.

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