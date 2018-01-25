CİNAYET DAVASINA ÜÇ TAHLİYE KARARI

Girne-Alsancak bölgesinde 30 Aralık 2017 tarihinde kız meselesi yüzünden tartıştığı 22 yaşındaki Mohamed Jumma Salem Attroug’u 6 kez bıçaklayarak öldüren Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh ile olayda Attroug’un başına odunla vurup cinayete yardım eden Omar Makram Amin AL Qutob hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün yargılanacakları davalardan teminata bağlanmak üzere Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Cinayet gününün sabahı tutuklanan zanlılardan Taimour Khaled Tantash, Aymen Mohammed Ahmad Amerah ve Nashat Hatem İbrahim Abualnadi’nin olayla ilgisi olmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma tamamlanırken, zanlılar Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh ve Omar Makram Amin AL Qutob dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Olayın 29 Aralık 2017 tarihinde Alsancak Piyale Paşa Sokak’ta meydana geldiğini kaydeden Müfettiş Muavini Hüseyin Zaifer, zanlı Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh’ın, Mohamed Jumma Salem Attroug’u bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi. Zanlı Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh’in, Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edilerek tutuklandığını kaydeden Zaifer, emare bıçağın bulunarak teslim alındığını söyledi. Zanlıların 30 Aralık 2017 tarihinden beridir tutuklu olduğunu, bu süre içerisinde araştırmalarını derinleştirdiklerini ifade eden Zaifer, Omar Makram Amin AL Qutob ‘ın, Attroug’un başına odunla vurduğunu, Maxim’in ise bıçakladığını söyledi. Polis, cinayet zanlıları AL Qutob ile Maxim’in teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, işlenen suçun ciddiyetine vurgu yaparak zanlıların tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 2 ay süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.