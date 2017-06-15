CİNAYET DAVASINDA GÖZLER KARARDA!

Nijerya uyruklu öğrencinin ölümüyle sonuçlanan ve cinayet şüphesi olduğu iddia edilen davada son tanıklar dinleniyor.

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’da 26 Aralık 2016 tarihinde işlendiği iddia edilen Nijerya uyruklu öğrenci Ebinabo Tariyemen Meindinyo cinayeti ile ilgili yürütülen davanın duruşmasında artık son dönemece gelindi. Başkan Melek Esendağlı ile üye yargıçlar Murat Soytaç ve Seran Bensen’den oluşan Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti’nin huzurunda görüşülen ve Sanıklar Olalekan Nicholan Agboola ile Adetolo Oluwadamiler Odorinte’nin yargılandığı davanın dünkü duruşmasında İddia Makamı’nın tanığı, meselenin tahkikat subayı olan Polis Müfettişi Hilmi Sonoğlu’nun, sanıkların avukatı Sinan Şemiler tarafından sorgulanması sona erdi.

Meselenin tahkikat subayını sorgulaması sırasında önemli iddialarda bulunan Şemiler, özellikle ifadesi alınan tanıkların, şahadetleri ve ifadeleri arasında çelişkiler olduğunu ileri sürdü. Sanıkların olayın yaşandığı 61 numaralı daire içerisine dahi girmediğini ileri süren Şemiler, sanık 1 Olalekan Nicholan Agboola’nın, konu dairenin bulunduğu kata dahi çıkmadığını iddia etti.

“Kapının önüne kadar geldi ama içeri girmedi”

Sanık 2 Adetolo Oluwadamiler’in ise olayın yaşandığı dairenin giriş kapısına kadar girdiğini ancak daire içerisine girmediğini iddia eden Şemiler, maktulü balkondan atan şahısların kesinlikle müvekkilleri olmadığını ileri sürdü.

Sonoğlu: Apartmandan en sok çıkan kişi Olalekan’dır

Tahkikat subayı Hilmi Sonoğlu ise avukatın iddialarına karşılık, apartmandan çıkan en son kişinin sanık 1 Olalekan Nicholan Agboola olduğunu ve maktulün düştüğü yeri bildiği için dönüp arkasına bakma ihtiyacı bile hissetmediğini iddia etti.

Avukat Sinan Şemiler ayrıca müvekkillerinin iddia edildiği gibi cinayetle bağlantılı olarak, cinayetin hemen öncesinde işlenen adam kaçırma olayı ile de müvekkillerinin hiçbir alakası olmadığını iddia etti. Şemiler ayrıca olayla bağlantılı esas kişilerin KKTC’yi terk ettiğini ileri sürdü.

Cuma günü devam edecek

Tahkikat subayının şahadetinin ardından, dünkü mahkemede başka tanığın hazır olmaması üzerine Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti Başkanı Kıdemli Yargıç Melek Esendağlı, davayı tanıkların dinlenmesine devam edilmek üzere 16 Haziran 2017 tarihine erteledi. İlgili tarihte İddia Makamının son tanıklarını dinletmesi bekleniyor.

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