CİNAYET DAVASINDA KARAR!
Mahkeme kararını verdi!
A+A-
Girne’de evinin balkonundan düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Akile Nacisoy Akdoğan’ın ölümü ile ilgili “Taammüden adam öldürme” suçundan sorumlu tutulan eşi Yaşar Akdoğan'ın cezası açıklandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi Akdoğan'a 30 yıl hapis cezası verdi.
Etiketler : Akile Nacisoy , cinayet, Yaşar Akdoğan, hapis
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.