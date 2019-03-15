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CİNAYET DAVASINDA KARAR!

CİNAYET DAVASINDA KARAR!

Mahkeme kararını verdi!

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Girne’de evinin balkonundan düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Akile Nacisoy Akdoğan’ın ölümü ile ilgili “Taammüden adam öldürme” suçundan sorumlu tutulan eşi Yaşar Akdoğan'ın cezası açıklandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi Akdoğan'a 30 yıl hapis cezası verdi.

 

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