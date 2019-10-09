CİNAYET DAVASINDA KARAR!

2018 yılında Girne Kordon Boyu Caddesi’nde bir bankta uyuduğu sırada bıçaklanarak öldürülen Hasan Polat Sepetçioğlu cinayeti ile ilgili yargınana Fevzi Şanverdi ile ilgili karar bugün açıklandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, Şanverdi aleyhine 28 yıl hapislik kararı verdi.

Polis mahkeme önünde geniş güvenlik önlemi aldı.