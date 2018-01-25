CİNAYET DAVASINDA KARAR VERİLDİ!
Bıçaklayarak öldürmüştü...
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Girne’de 2017 Temmuz ayında Eshref Abdulkairov’u bıçaklayarak öldüren Melih Arnavut 17 yıl hapse mahkum edildi.
Melih Arnavut, Girne’de 11 Temmuz tarihinde aynı iş yerinde çalıştığı Ukrayna’lı arkadaşı Eshref Abdülkariov’u işten çıkıp eve gittikleri sırada, sokak ortasında kavga sonucu karnına bıçak saplayarak öldürmekten yargılanıyordu.
Etiketler : Girne, cinayet, Eshref Abdulkairov, Melih Arnavut
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