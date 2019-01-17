CİNAYET DURUŞMASINDA SONA DOĞRU...

Yeni Bakış'tan Evrim Kamalı'nın haberine göre; Tartıştığı eşi Akile Nacisoy’u, ikinci kattaki evlerinin balkonundan atarak öldürdüğü gerekçesi ile yargılanan Yaşar Akdoğan hakkındaki yargı süreci tamamlandı

Tartıştığı eşi Akile Nacisoy’u, ikinci kattaki evlerinin balkonundan atarak öldürdüğü gerekçesi ile yargılanan Yaşar Akdoğan hakkındaki yargı süreci tamamlandı. Davanın dünkü oturumunda savunma hitaplarını mahkemeye sundu. Davanın 21 Ocak’ta gerçekleştirilecek oturumunda ise Kıdemli Savcı Erdinç Akyener hitapta bulunacak ve dava karara kalacak.

Avukat Boysan Boyra süreci anlattı

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen davada sanık adına Bosyan Boyra hazır bulundu. Boysan Boyra, Akile Nacisoy’un ölümünden 8 ay sonra sanık aleyhinde cinayet soruşturması başlatıldığını söyledi. Boyra, sanığın kızı T.A.’nın babasının annesini öldürdüğünü öne sürmesi üzerine sanığın tutuklandığını ifade etti. Boyra, T.A.’dan önce sanık hakkında cinayet ile ilgili polisin bir tespit veya şüphesinin olmadığını, eğer olsaydı o yönde soruşturma yapmış olacağını dile getirdi. Boyra, T.A.’nın iddialarının ardından bir cinayet soruşturması başlatıldığını ifade ederek, olaydan 8 ay sonra başlatılan soruşturmada birçok eksiklikler olduğunu söyledi. Boyra, 8 ay içerisinde evdeki eşyaların yerinin değiştiğini, olay günü gerekli yerlerde parmak izi incelemesi yapılmadığını açıkladı. Boyra, polisin bu soruşturmada yeterli incelemeyi yapmadığını ifade etti. Boyra, sanık lehine olacak delillerin ya emare alınmadığını ya da polisin elinde olmasına rağmen mahkemeye sunulmadığını söyledi. Boyra, olay yerinde ise yapılan incelemenin bilimsel dayanağı olmadığını kaydetti. Boyra, Akile Nacisoy’un düştüğü balkonun demir parmaklıklarından parmak izi alınmadığını belirterek, bunun soruşturma açısından bir eksiklik olduğunu dile getirdi. Boyra, ayrıca polisin Nacisoy’a ait parmak izi örneği de almadığını, bu nedenle kanıtlarla karşılaştırma olanağının kalmadığını söyledi. Boyra, olaydan 8 ay sonra T.A.’nın ifadesi üzerine sanığın tutuklandığını, bu aşamadan sonra yapılan soruşturmada ise birçok hatalar olduğunu vurguladı. Meydana gelen ölüm olayından sonra Nacisoy’un ailesinin iki çocuk için velayet davası açtığını, çocukların olay tarihinden sonra Nacisoy’un ailesi ile yaşamaya başladığını kaydeden Boyra, “Maktulenin ailesi ilk günden beridir Yaşar Akdoğan’ı cinayet ve şiddet ile suçluyordu. Hatta bir basın toplantısı düzenleyerek, Akile Nacisoy’un şiddete maruz kaldığını, ölüme sürüklendiğini belirttiler. Tüm bunlar henüz 11 yaşında olan T.A. üzerinde etki bırakmıştır” dedi.

“Yalan söylemiş olabilir”

Boyra, ayrıca T.A.’nın babasından intikam almak için de yalan söylemiş olabileceğini ifade etti. T.A.’nın annesinin ailesi ile yaşamak istediğini, babasının onu ve kardeşini Trabzon’a götürmek istemesi üzerine bu yola başvurmuş olabileceğini de belirtti. Boyra, T.A.’ya neden 8 ay bekleyip daha sonra cinayet işlendiğini söylediğini sorduğunu belirterek, “Babamdan korktuğum için konuşmadım” dediğini ifade etti. Boyra, T.A.’nın kortuğuna dair de yalan söylediğini, çünkü babasından korkması için bir gerekçe olmadığını, hatta olaydan sonra annesinin ailesinin yanında yaşamaya başladığını ifade etti. Boyra, “Annesinin ailesinin ve güvendiği insanların yanındayken 8 ay korkup sustuğunu söylemesi inandırıcı değil” dedi. Boyra, Akile Nacisoy’un psikoloğunun mahkemede tanık olarak dinlenmediğini, bunun da dava açısından eksiklik olduğunu söyledi.

Mahkeme önünde basın açıklaması

Bu arada bir grup mahkeme önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

“Akile Nacisoy için adalet istiyoruz” diyen grup, adil bir yargılama beklediklerini söyledi. Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin de arttığına değinen eylemci grup bir süre sonra dağıldı.