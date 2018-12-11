CİNAYET GİBİ KAZA!

Star Kıbrıs'tan Haluk Doğandor'un haberine göre; Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinde Ciklos mevkinde geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan sel olayının ardından 4 gencin yaşamını yitirmesine neden olan ihmaller ve hatalar zincirini yerinde inceledik.



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın, 'Son derece güvenli ve emniyetli' ibaresini kullanarak kısa bir süre önce ulaşıma açtığı yolda yapılan hatalar ne yazık ki gençlerimizi adeta ölüme götürdü.



DAĞDAN GELECEK SULAR HESABA KATILMADI



Bu olayın sadece bir yol yapımı olmadığı, yolun yapısının değiştirildiği, yeni yapılan yolun en az 70 santim yükseltildiği ve yol kenarlarının, dağdan gelebilecek yağmur sularının hesaba katılmadığı açıkça görüldü. Aşırı yağan, hatta ülke tarihinde metre kareye en fazla yağışın düştüğü bu olayda, dağdan gelebilecek dağ suların önünün kapanması dolayısıyla akacak yer bulamayan sel sularının önce asfalta taşması ardından tekrar yatağına dönmesi ve bu arada bariyerleri devirip, gençlerin arabasının dere yatağına sürüklenmesine neden oldu.



BARİYER NEDEN DEVRİLDİ



Yol kenarlarına yapılan bariyerlerin amacı, çarpışan, kontrolden çıkan araçları yolda tutmak olması gerekirken ne yazık ki, sel suları sonrasında gevşek zemine çakılan bariyer çubukları devrilip, gençlerin arabasını yolda tutamadı. Oysa bariyerler yıkılmasaydı, gençlerin arabası yolda kalabilecek ve uçurum gibi oluşan dere yatağına sürüklenmeyecekti.



ÇUBUKLAR GEVŞEK ZEMİNE ÇAKILMIŞ



Olay yerinde yapılan incelemede bariyer çubuklarının asfalta değil genişletilen yolun kenarına yapılan dolguya çakıldığı açıkça görüldü. Yine akan sel suları, genişletilen, dolgu yapılan yol kenarını hızla akışıyla yiyerek, bariyerlerin altını oydu ve son hızla

çarpan araba darbelerine dayanan bariyerler sel sularına yenik düştü ve yan yattı.



YOLUN GÜVENİRLİLİĞİ SORGULANMALI



Tüm bu hatalar zinciri, yolun güvenirliği sorgulanır hale geldi. Devletin yeni yapılan bir anayolunda böylesine bir ihmaller zinciri sonrası kaybedilen canların Cumhuriyet Meclisi'ne önerge verilerek araştırılması toplumun ortak beklentisi.



VİZE ZORUNLULUĞU



Yaşanan bu vahim olayın ardından bir açıklama yapan İMO Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, yapılacak tüm yollar için İMO'dan vize alınması zorunluluğunun bulunmasına rağmen bunun yerine getirilmediğine dikkat çekti.

İMO Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, Star Kıbrıs'a yaptığı açıklamada, Ciklos'ta yaşanan vahim olayla ilgili olarak şunları söyledi:



Bu olayda ortada bir takım hataların olduğu görülse de, uzman ekiplerin üzerinde teknik olarak çalıştığı ve çıkacak olan raporda çok daha net anlaşılacak bir konuda şimdiden bir şeyler söylemek doğru değil.Biz oda olarak yaşanan bu olayın ardından yaptığımız açıklamada, yapılacak olan yolların projesinin İMO’ya gelerek vize alması gerektiğini söyledik. Ancak bu knuda hiç bir sonuca ulaşamadık.



İRADE OLUŞMADI



Sel ve su taşkınlarıyla ilgili bir çok kez kapsamlı rapor hazırladıklarını vurgulayan İMO başkanı Gürkan Yağcıoğlu, 'Ne yazık ki bu konuda da gereken irade oluşmadığından hiç bir ilerleme sağlanamadı' diye konuştu. Gürkan Yağcıoğlu, uzman ekiplerin olay yerinden çektikleri fotoğraf ve yaptıkları incelemenin en kısa sürede değerlendirilerek hazırlanacak bir rapor ile kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti.