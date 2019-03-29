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CİNAYET İLE İLGİLİ YENİ GELİŞME!

CİNAYET İLE İLGİLİ YENİ GELİŞME!

Gökhan Naim cinayetiyle ilgili yeni gelişme!

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Gökhan Naim’in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak 3 kişi daha tutuklandı.

Gökhan Naim’in öldürülmesi olayı ile ilgili soruşturma devam ederken, polis 3 kişiyi daha tutukladı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, isiminin başharfleri S.M.; M.S.P. ve H.C. olan kişiler tutuklandı.

3 kişinin tutuklanması ile tutuklu sayısı 8’e yükselirken polis 5 kişiyi hala arıyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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