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CİNAYET OLAYIYLA İLGİLİ 1 KİŞİ TUTUKLANDI!

CİNAYET OLAYIYLA İLGİLİ 1 KİŞİ TUTUKLANDI!

Flaş gelişme!

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Mahkeme Faiz Ul Hassan’ın 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gökhan Naim’in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında dün tutuklanan Faiz Ul Hassan (E-30), bugün çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verildi.

Soruşturma devam etmektedir.

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