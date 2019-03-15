CİNAYET OLAYIYLA İLGİLİ 1 KİŞİ TUTUKLANDI!

Mahkeme Faiz Ul Hassan’ın 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gökhan Naim’in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında dün tutuklanan Faiz Ul Hassan (E-30), bugün çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verildi.

Soruşturma devam etmektedir.