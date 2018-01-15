CİNAYET ÖNCESİ TÜYLER ÜRPERTEN DETAY!

Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz, Filiz Aker tarafından 27 Ağustos 2017'de Beşiktaş'ta bulunan bir otelde öldürülmüştü. Son olarak Filiz Aker'in telefon kayıtları ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın Filiz Aker tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturma kapanarak takipsizlik kararı verildi. Savcılık, olaydan önce Aker'in cep telefonundan “Kadavra bağışı nasıl yapılır?”, “Siyanür nedir?” ve “Ölü insanın vücudu neden sertleşir” gibi araştırmalar yaptığını tespit etti.

Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos 2017 tarihinde Conrad The Boshpous adlı otelin 1130 nolu odasında, eski manken Filiz Aker tarafından sırtından vurularak öldürülmüş, cinayeti işleyen Aker aynı silahla intihar etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu Savcılarından Onur Tilav tarafından yürütülen soruşturmada, aylar süren incelemelerin ardından takipsizlik kararı verildi.Savcı Tilav tarafından hazırlanan takipsizlik kararında Aker'in ölü muayene raporuna değinilerek, sağ kulağın bir cm üstü saçlı deride silah mermi çekirdeği giriş yarası gözlendiği, atışın bitişik mesafeden yapıldığı, Aker'in mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafatası kemik kırıklarıyla birlikte beyin kanamsı ve beyin doku harabiyeti sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği belirtildi.

FİLİZ AKER’İN OLAY ÖNCESİ YAPTIĞI ARAŞTIRMALAR DİKKAT ÇEKTİ



Olayla ilgili olarak Şaşmaz'ın eşi Yasemin Şaşmaz ve Aker'i,n yeğeni Dora Ercan'ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin tanık ifadesine başvurulduğu anlatılan takipsizlik kararında, Aker'in cep telefonunu dijital inceleme sonuçlarına yer verildi. Aker'in cep telefonu arama motorundan, “Siyanür nedir?. Kırmızı şarap çeşitleri. Organ bağışı hangi hastanelerde yapılıyor? Kadavra bağışı nasıl yapılır? Ölünce vücut neden ağırlaşıyor? Ölü insanın vücudu neden sertleşir? Silah askıları nerede satılıyor? Korse silah kılıfı” araştırması yaptığı öğrenildi.

SON MESAJ: “GELİYORUM AZ KALDI”

Merhum Vatansever Şaşmaz ve merhum filiz Aker'in arasında olay öncesine dayanan konuşma ve mesajlaşma kayıtlarının olduğu vurgulanırken, en son ne konuştukları ya da Aker'in Şaşmaz'ı otele neden çağırdığı bilgisine yer verilmedi. Ancak Şaşmaz'ın olay günü sık sık Aker'e mesaj atıp yeri hakkında, “Geliyorum”, “Az kaldı” şeklinde mesajlar attığı da tespit edildi.

OLAYIN TEK FAİLİ FİLİZ AKER



Aker'in cinayette ve intiharında kullandığı Smith Wesson 36-7 model beşli top tabancanın 6136 sayılı yasaya göre yasak nitelikte silahlardan olduğu, tetkik için gönderilen beş adet kovan ve bir adet mermi çekirdeğinin aynı silahtan atılmış olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Meydana gelen cinayet olayında Aker'in eylemi gerçekleştirmesine azmettiren iştirak eden ya da herhangi suretle yardımda bulunulduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı, olayın tek ve asıl faili olan Filiz Aker'in intihar ederek yaşamına son verdiği belirtilerek, ölen kişi hakkında soruşturma yapılamayacağından merhum şüpheli Aker hakkında takipsizlik kararı verildi.

KANLI ELDİVEN DELİL OLARAK SAKLANACAK



Şaşmaz ve Aker'den ele geçirilen ayakkabı, pantolon, elbise ve gömlek gibi eşyaların yanı sıra Aker'in olay esnasında kullandığı kanlı eldivenin dosyada delil olarak saklanmasına karar verildi. Öte yandan savcılığın, 11 Aralık 2017 tarihinde soruşturma henüz devam ederken takipsizlik kararı verildiği yönünde yapılan haberlere ilişkin inceleme başlatacağı öğrenildi.