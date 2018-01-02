CİNAYET SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Suna ERDEN

Girne-Alsancak bölgesinde 30 Aralık 2017 tarihinde kız meselesi yüzünden tartıştığı 22 yaşındaki Mohamed Jumma Salem Attroug’u 6 kez bıçaklayarak öldüren Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh ile kavga esnasında olay yerinde bulunduğu tespit edilen Taimour Khaled Tantash, Aymen Mohammed Ahmad Amerah, Nashat Hatem İbrahim Abualnadi ve Omar Makram Amin AL Qutob aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Aynı olayla bağlantılı tutuklanan Modammed Khaled Mohammed Tantash ise olayla bağlantısı olmadığı tespit edilerek serbest bırakıldı. Tutukluluğu süren zanlılar dün ek süre talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Bıçak bulunamadı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş muavini Hüseyin Zaifer, Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh, Taimour Khaled Tantash, Aymen Mohammed Ahmad Amerah, Nashat Hatem İbrahim Abualnadi ve Omar Makram Amin AL Qutob Girne’de meydana gelen “adam öldürme”, “kanunsuz topluluk” ve “kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından tutuklandıklarını söyledi. Olayın 29 Aralık’ta Alsancak Piyale Paşa Sokak’ta saat 01.45 sıralarında zanlılar Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh’ın Mohamed Jumma Salem Attroug’un evine giderek,kız meselesi yüzünden Attroug’u, tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları bıçakla, sol karın bölgesinden 5-6 kez bıçaklayarak ağır yaraladığını belirtti.

Çıkış yapmak isterken yakalandı

Zanlı Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh’in, Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edilerek tutuklandığını kaydeden Zaifer, aranan emareler, alınacak ifadeler bulunduğunu, olayla bağlantılı olarak ilk etapta 1 zanlının daha aranmakta olduğunu belirtti. Zaifer, ayrıca olayda kullanılan bıçağın henüz bulunmadığını ifade etti. Zanlıların serbest kalmaları halinde, aranan şahıslara, emare ve alınacak ifadelere etki edebileceğini belirten Zaifer, soruşturmanın selameti için zanlılar aleyhine 8’er gün daha tutukluluk talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

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