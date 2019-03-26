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CİNAYET ZANLILARI MAHKEMEYE ÇIKARILDI

CİNAYET ZANLILARI MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Erseyis’e 3, Hassan ve Ahmad’a 7’şer gün tutukluluk!

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Gökhan Naim’in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak tutuklanan Hüseyin Erseyis’e çıkarıldığı mahkeme tarafından 3 gün süreyle, Faiz Ul Hassan ve Bilal Ahmad’a ise 7’şer gün sureyle poliste tutuklu kalmasına emir verildi.

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