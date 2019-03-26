CİNAYET ZANLILARI MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Gökhan Naim’in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak tutuklanan Hüseyin Erseyis’e çıkarıldığı mahkeme tarafından 3 gün süreyle, Faiz Ul Hassan ve Bilal Ahmad’a ise 7’şer gün sureyle poliste tutuklu kalmasına emir verildi.