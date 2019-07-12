CİNAYET ZANLILARI MAHKEMEYE ÇIKARILDI

33 yaşındaki Nijerya uyruklu Obasanje Adeola OWOYALR’ın öldürmesi olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olayla bağlantısı görülen ve dün tutuklanan 11 kişi bugün mahkemeye çıkarıldılar.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre zanlılara çıkarıldıkları Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından üçer gün tutukluluk emri verildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.