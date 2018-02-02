CİNAYET ZANLILARINA 7 GÜN TUTUKLULUK DAHA!

Kennedy T. Dede’yi, döverek öldürmekle suçlanan Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt, 16 yaşındaki B.Ç, Onur Körkurt, Aydan Sel ve 17 yaşındaki S. D bugün yeniden Mağusa’da mahkemeye çıkarıldı.

Dede cinayeti ile ilgili polisin başlattığı soruşturmanın salimen yürütülebilmesi amacı ile mahkeme tüm zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Dede cinayetinin elebaşı olarak bilinen Nidai Şanlı ise hala aranıyor. Duruşmayı takip etmek amacı ile Dede’nin bir grup arkadaşı da Mağusa Kaza Mahkemesi’ne gelirken polis olası bir olayı önlemek amacı ile geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Duruşmanın gidişatı ile ilgili bilgi alan Nijeryalı öğrenciler olaysız dağıldı.

BRT