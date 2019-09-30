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CİNAYET ZANLISI YAKALANDI!

CİNAYET ZANLISI YAKALANDI!

Her yerde aranıyordu...

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Polis’ten alınan bilgiye göre 08.07.2019 tarihli Basın Bülteni’nde, Lefkoşa’da okullar yolu üzerinde, Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu yanında aracının bagaj kısmında ölü olarak bulunan Obasanjo Adeola OWOYALE’nin öldürülmesi ile ilgili olarak meselede zanlı olarak aranmakta olan E.S.O. (E-28) tespit edilerek tutuklanmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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