"CİNAYETİ PLANLAMADIM!"

Gazimağusa’da, hemşire olan eski sevgilisi 46 yaşındaki Halime Çetin’i av tüfeğiyle 4 el ateş ederek öldüren Hayrettin Özcömert, “taammüden adam öldürme” suçunu reddetti ve ithamnameye şu yanıtı yazdı:

Gazimağusa’da, hemşire olan eski sevgilisi 46 yaşındaki Halime Çetin’i av tüfeğiyle 4 el ateş ederek öldüren Hayrettin Özcömert, “taammüden adam öldürme” suçunu reddetti ve ithamnameye şu yanıtı yazdı:

Sedef BOŞNAK

Gazimağusa’da, hemşire olan eski sevgilisi 46 yaşındaki Halime Çetin’i, yatak odasında, odaya, önceden sakladığı av tüfeğiyle 4 el ateş ederek öldürdükten sonra polisi arayıp itirafta bulunan ve intihara teşebbüs eden Hayrettin Özcömert, dün, aleyhindeki toplam 10 davadan itham edildi.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi, Hayrettin Özcömert’i, “taammüden adam öldürme”, “adam öldürme” ,

“kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “kanunsuz ateşli silah taşıma”, “kanunsuz ateşli silah kullanma”, “kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu”, “kanunsuz patlayıcı madde taşıma”, “ağır bir suç işlemek niyetiyle başkasının malına girme”, “suç işlemek niyetiyle başkasının malına girme” ve “meskûn mahalde ateş açma” suçlarından itham etti.

Cinayet sonrası, kanunsuz olarak tasarruf ettiği av tüfeğini çene altına dayayarak, kısa aralıklarla iki kez ateş ederek kendisini yaralayan ve bu sebeple burnu, ağzı ve çenesini kaybeden Hayrettin Özcömert, ithamlara, tek tek, kendi öz iradesiyle yazarak yanıt verdi.

Aleyhindeki 9 davayı kabul eden Hayrettin Özcömert, “taammüden adam öldürme” suçuna “Cinayeti planlayarak işlemedim, kabul etmiyorum” yanıtını verdi.

Bunun üzerine, iddia makamı, mahkemeye tanık olarak dinleteceklerini hazır etmek için süre talep etti.

Mahkeme, davayı, duruşma için 18 Nisan 2018’e tehir etti.

“İyi değilim, başım dönüyor”

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde, sanık Hayrettin Özcömert, sanık kutusunda değil de kendisine hazırlanan bir masada oturdu.

İlk iki davanın ithamından sonra, sanığın, nefes almakta güçlük çektiği görüldü. Mahkemenin sorusu üzerine, sanık, masa üzerinde isteklerini yazması için duran kâğıda, “İyi değilim, başım dönüyor” diye yazdı.

Bunun üzerine oturuma kısa bir ara verildi ve Hayrettin Özcömert, kendisiyle birlikte gelen iki hemşire tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

Görevliler, tansiyonu yüksek olan Hayrettin Özcömert’e oksijen takviyesi yapıp, gerekli müdahalede bulunulduktan sonra, oturuma kalındığı yerden devam edildi.

Kıbrıs