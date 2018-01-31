CİNAYETLE İLGİLİ 3 KİŞİ TUTUKLANDI!

Nijerya uyruklu 28 yaşındaki Kennedy Taomwabwa(E), Gazimağusa’da Çanakkale Gölet’inde dün ölü olarak bulundu. Polis olayla ilgili üç kişiyi tutukladı.

Polisten yapılan açıklamada, dün 16:45 sıralarında Çanakkale Gölet’inde tespit edilen maktulun, 29 Ocak’ta 7 şahıs tarafından, önce kalmakta olduğu öğrenci yurdunun civarında darp edildiği, Çanakkale Gölet’ine götürüldükten sonra, tekrardan darp edilerek ölümüne sebep olunduğu kaydedildi.

Olayla ilgili olarak O.K.(E-18), Z.K.(E-22) ve B.Ç.(K-16) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.